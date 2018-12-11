جائزة خليفة التربوية تطلع على رسالة متحف اللوفر في أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

قام وفد جائزة خليفة التربوية بزيارة لمتحف اللوفر في أبوظبي اطلع خلالها على رسالة المتحف وأهدافه ورسالته، كجسر للتواصل العالمي من خلال ما يضمه من مقتنيات أثرية وتاريخية عريقة تقدم صورة واسعة حول مناخ التسامح، وقيمه الأصيلة في دولة الإمارات.

وترأس محمد سالم الظاهري مستشار رئيس دائرة التعليم والمعرفة عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية وأمل العفيفي الأمين العام للجائزة الوفد، وضم الدكتور خالد العبري وحميد إبراهيم عضوي اللجنة التنفيذية للجائزة، وموظفي الجائزة.

وتجول أعضاء الوفد في أقسام المتحف واطلعوا على مراحل إنشائه، وكذلك على المقتنيات الأثرية التي تضمها أجنحة اللوفر وارتباط كل منها بمحور حضاري يعبر عن ثقافات لشعوب في مختلف أرجاء العالم، كما اطلع أعضاء الوفد على أعمال فنية وإبداعية لفنانين إماراتيين في عدد من المعارض الفنية والفعاليات التي استضافها اللوفر منذ تدشينه في العاصمة أبوظبي.