جامعة الشارقة تبحث التعاون مع «صن مون» الكورية

المصدر: الشارقة - البيان

بحث الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة والبروفيسور صن جو وان رئيس جامعة «صن مون» الكورية، سبل التعاون بين الجامعتين في المجالات البحثية والأكاديمية، وكذلك تبادل الخبرات والزيارات الطلابية.

واستقبل مدير جامعة الشارقة، الضيف الكوري بحضور الدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور قتيبة حميد نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية وعميد كلية الطب، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع. ومن الجانب الكوري الدكتور تاج الدين إبراهيم حماد نائب رئيس الجامعة.

وأكد النعيمي على أهمية إيجاد فرص للتعاون بين الجامعتين في العديد من المجالات البحثية والأكاديمية وتبادل الخبرات والزيارات الطلابية. حيث إن جامعة الشارقة تُعد من كبريات الجامعات في دولة الإمارات، من حيث عدد الطلبة الملتحقين بها، وعدد البرامج الدراسية والتخصصات الأكاديمية المعتمدة للدراسة بها في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، مشيراً إلى أن مجمع الكليات الطبية، يُعد الأكبر والأحدث في المنطقة.