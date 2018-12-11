جامعة أبوظبي تستضيف ندوات «يوم المعرفة»

المصدر: دبي - وام

استضافت مجموعة المعرفة «الذراع الخاصة بالتعليم والتنمية والاستشارة لجامعة أبوظبي» فعالية خاصة في دبي ضمن سلسلة ندوات «يوم المعرفة»، التي تنظمها بشكل دوري بحضور نخبة من المتحدثين والمفكرين البارزين في المنطقة لتبادل المعارف وأفضل الممارسات في عدة مجالات منها التدريب والتطوير والموارد البشرية والقيادة والتعرف إلى البرامج التعليمية والتدريبية المتميزة التي توفرها المجموعة.

ويأتي «يوم المعرفة» كجزء من سلسلة من الفعاليات التي تستضيفها مجموعة المعرفة في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك دولة الإمارات وسلطنة عمان والسعودية والكويت.

وضمت الفعالية التي استمرت على مدار يوم واحد سلسلة من الجلسات النقاشية والتدريبية التي سلطت الضوء على مواضيع ذات أهمية للشركات والمؤسسات بما في ذلك تفاعل الموظفين والقيادة والتوطين واستضافت باقة من المختصين في المجال من مؤسسات محلية وإقليمية مثل «فيرجن ميجا ستور» و«لينكد إن» و«مجموعة كانو» ومعرض إكسبو دبي 2020 وجامعة أبوظبي، كما شملت جلسة نقاشية تفاعلية بعنوان «تطوير القيادات: التحديات وأفضل الممارسات» سلطت الضوء على أبرز التحديات والممارسات التي تتبناها المؤسسات الناجحة لتمكين الكفاءات البشرية وتعزيز المهارات القيادية بين أفرادها.