جامعة دبي تصدر أول شهادة بتقنية بلوك تشين

المصدر: وام

أعلنت جامعة دبي عن اعتمادها الرسمي لإطلاق شهادات رقمية معتمدة عبر تقنية "بلوك تشين" للطلبة والخريجين.

واختبرت الجامعة ونفذت حلولا تستند على نظام البلوك تشين مع "Educhain" لإنشاء وإصدار السجلات الأكاديمية الرقمية مثل الرسائل والشهادات للطلبة والخريجين وذلك تماشياً مع مبادرات الدولة لعام 2021 والتي تدعم المشاريع الرقمية في شتى المجالات لاسيما في قطاع التعليم.

كما ستخول هذه التقنية المبتكرة جامعة دبي من تمكين دورها الفعال في استقطاب المبتكرين والمبدعين الذين يعملون على تطوير المؤسسات التعليمية.

وأعرب الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة عن سعادته بالإعلان عن إصدار أول شهادة بلوك تشين لخريجي 2018" في ظل التغيير السريع الذي يعيشه التعليم ولمواكبة هذه التغييرات.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام مكتب دبي الذكية إن دعم القطاع الأكاديمي أساس لتحفيز الابتكار من خلال التطوير والتدريب وبناء الأجيال.

وأضافت أنه من خلال تطبيق تقنية بلوك تشين للاستخدام العملي وبناء القدرات المعرفية، تلعب جامعة دبي دورًا رائدًا في تمكين النظام البيئي.

وتعمل جامعة دبي على دمج تقنية بلوك تشين في خططها التعليمية ودوراتها لتدريب الطلاب على المهارات المستقبلية المطلوبة في سوق العمل. كما تخطط لفتح مسار بلوك تشين لتنفيذ المشاريع الجديدة التي يدعمها مركز ريادة الأعمال والابتكار.