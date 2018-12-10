طلبة الـ12 يشتكون طول «الفيزياء» وصعوبتها

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

اشتكى طلبة الثاني عشر للمسارين العام والمتقدم طول امتحان مادة الفيزياء للفصل الدراسي الأول من العام الحالي، معتبرين أن جميع النماذج الامتحانية أربكت الطلبة وخاصة المتميزين منهم، فيما أجمع طلبة الثاني عشر متقدم على صعوبة وغموض عدد من الأسئلة، وجاء سؤال عن التكامل من وحدة التكامل التي لم تكن مقررة لهذا الفصل وإنما مقررة للفصل الدراسي الثالث.

وأكد الطلبة، أن الوزارة كانت في السابق تعد نماذج تدريبية للامتحانات كانت تساعد الطلبة السابقين، وطالبوا بعوده تلك النماذج لتصب في مصلحتهم، وتكون لهم بمثابة طوق نجاة يستندون إليه.

وطالب طلبة المتقدم مديري مدارسهم ورؤساء اللجان بوقت إضافي، إلا أنهم أكدوا التزامهم بالزمن المخصص للامتحان، وفوجئوا بأن سؤال «البونص» الذي أقرته الوزارة هذا العام جاء بشكل إلزامي ويقدر بنحو 12 درجة.