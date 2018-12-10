سلطان القاسمي يعتمد الخطة الاستراتيجية لـ«أميركية الشارقة» للأعوام 2018 - 2022

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، أمس، اجتماع مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة، وذلك في مكتب سموه بالجامعة.

واعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة للأعوام 2018-2022، ومخططها التنظيمي، والخطة التنظيمية المنقحة وعدد من التغيرات في الدليل الإرشادي للهيئة التدريسية.

واطلع سموه خلال الاجتماع على سير العمل في عدد من الحقول التعليمية والعلمية والأكاديمية والمالية والبحثية المتعلقة بشؤون الجامعة، ومدى التقدم الذي أحرزته الجامعة في مختلف المجالات.

واعتمد سموه عدداً من القرارات التي من شأنها تطوير آلية عمل الجامعة وتنميتها ورفع كفاءتها لمواصلة دورها التعليمي المنشود كأحد الصروح العلمية المتميزة في إمارة الشارقة.

كما اعتمد سموه، خلال الاجتماع، البيانات المالية الموحدة المُراجعة للسنة المالية 2017-2018، حيث كان مكتب التدقيق «كيه بي أم جي» قد أصدر تقريراً بخصوص تدقيق الحسابات «بدون تحفظ» وهي أعلى الدرجات في تقارير التدقيق المالي، حيث أشاد المكتب برقابة الجامعة النوعية والنموذجية لميزانيتها وحساباتها.

واعتمد سموه زيادة المنح الدراسية التي تعتمد على الأهلية والجدارة الأكاديمية لطلبة البكالوريوس المتفوقين، والتي قد تصل نسبة التغطية فيها إلى 100 بالمئة للطلبة المستحقين، ويأتي هذا القرار في سياق عمل خطة الجامعة المستدامة في السنوات الخمس المقبلة.

وأشاد صاحب السمو حاكم الشارقة بتقدم الجامعة وتطورها وبخططها المستقبلية خاصة في مجال البحوث العلمية، كما شكر سموه أعضاء مجلس الأمناء على جهودهم ودعمهم المستمر للجامعة.

وقدم الدكتور بيورن شيرفيه، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، بالنيابة عن مجلس الأمناء، الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على توجيهات ودعم سموه اللامحدود للجامعة، مما يسهم في تطوير الجامعة وتقدمها في المجالات كافة لتحقيق أهدافها المنشودة.

وقال: «نؤكد مرة أخرى التزامنا بالتعاون والعمل مع قطاعات الصناعة والتجارة المختلفة لإيجاد حلول لمختلف المشكلات المجتمعية، وبناء على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة ورئيس الجامعة، فإننا سوف نواصل العمل بجهد للمحافظة على تميزها وتفوقها والذي كان جلياً بفوز الجامعة بجائزة أوائل الإمارات كمركز أبحاث وعلوم متميز في الدولة».