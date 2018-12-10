5.7 مليارات درهم الاستثمارات في التعليم الخاص بأبوظبي خلال 8 سنوات

كشفت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أن حجم الاستثمارات في التعليم الخاص في الإمارة بلغ 5 مليارات و748 مليون درهم خلال الأعوام الثمانية الأخيرة متضمنة العام الدراسي 2018-2019.

وأوضحت الدائرة لـ«البيان» أن عدد المدارس الخاصة الحالية في إمارة أبوظبي بلغ 198 مدرسة تستوعب 253103 طلاب في مختلف المراحل التعليمية.

وأضافت أن هناك خططاً للتوسع في المدارس الخاصة خلال الفترة القادمة بناء على توجهات حكومة أبوظبي المتمثلة في إطلاق «برنامج غداً 21»، حيث تم وضع مبادرة لافتتاح مدارس يتم تمويلها حكومياً وستتم إدارتها من القطاع الخاص لتوفير 15000 مقعد دراسي للعام الدراسي 2019-2020، بالإضافة إلى وضع مبادرة لزيادة السعة الاستيعابية في المدارس ذات الجودة العالية والرسوم المناسبة من خلال توفير 15000 مقعد دراسي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وكشفت الدائرة أنه سيتم إنشاء مدارس خاصة متخصصة، وحضانات، ومدارس متخصصة في برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM Schools)، كما سيتم إنشاء مدرسة داخلية (Boarding Schools).

وأكدت أن هناك العديد من الحوافز التي تقدمها الدائرة لتشجيع المستثمرين في هذا المجال ومنها البوابة الإلكترونية للمستثمرين، وهي منصة معلومات وبيانات استثمارية موحدة ومتكاملة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، حيث تتضمن معلومات عن النمو المستمر في الطلب على الالتحاق بالمدارس الخاصة، إلى جانب التوقعات بزيادة معدل النمو السكاني خلال السنوات القادمة في الإمارة، والذي سيوفر فرصاً جاذبة للاستثمار في المدارس الخاصة.

وأشارت الدائرة إلى أنها توفر معلومات دقيقة عن المدارس الخاصة وتنقلات الطلبة من وإلى المناطق المختلفة، ومقارنات بين أعداد الطلبة المسجلين والطاقة الاستيعابية للمدارس، كما يمكن للمستثمرين الاطلاع على المعلومات وتصنيف المدارس حسب المنهج أو المنطقة أو المدينة. وتخطط الدائرة لافتتاح 10 مدارس خاصة جديدة، خلال السنوات الثلاث القادمة، تتميز بتوفير تعليم بجودة عالية ورسوم دراسية منخفضة ضمن خطة استراتيجية تستهدف رفع حجم الاستثمارات في قطاع التعليم الخاص بحلول عام 2020.