جامعة أبوظبي تحصد عدداً من الجوائز الدولية خلال 2018

المصدر: أبوظبي - البيان

حصد طلاب البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة أبوظبي عدداً من أبرز الجوائز المحلية والدولية خلال عام 2018؛ حيث حصلت الطالبتان مرام كساب ومريم أيوب مؤخراً على جائزة «كريستو وجان كلود 2018»، تقديراً لهما على مشروع الجناح التفاعلي «قصائد» المستوحى من الشعر الإماراتي.

وتم تقديم الجائزة تحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. وتعد هذه الجائزة من بين الجوائز المرموقة على المستوى الإقليمي التي تستهدف المجال الإبداعي، وتسعى إلى رعاية المواهب الفنية في دولة الإمارات.

وقالت مرام كساب: «لم نتعلم في جامعة أبوظبي كيف نتميز في مسيرتنا المهنية فحسب، بل أن نحب ما نعمل ونكتشف أنفسنا من خلال ما نقوم به. لقد تلقينا دعماً كبيراً من قبل أعضاء الهيئة التدريسية الذين يتفانون في رفدنا بأسس التصميم الراسخة التي جعلتنا مؤهلين للفوز بجائزة «كريستو وجان-كلود» 2018. نشعر بالفخر لحصولنا على جائزة معترف بها محلياً ودولياً، والالتقاء شخصياً بكريستو كلود، والتعرف إلى أحدث أعماله الفنية التي تحمل اسم «المصطبة»، إلى جانب حصولنا على فرصة تحقيق أول نجاح لنا من خلال مشروع «قصائد»».

و تم تكريم طلاب آخرين من المنتسبين إلى برنامج الهندسة المعمارية في الجامعة تقديراً لجهودهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع ففي أكتوبر، حصل مشروع الطالبة مريم فيصل الذي يحمل اسم «دار الأوبرا والثقافة في أبوظبي» على جائزة «اختيار الجمهور».