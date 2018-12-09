بدء برنامج «أتدرب من أجل العمل» لتأهيل الخريجين في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

بدأت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، بالتعاون مع هيئة الموارد البشرية - أبوظبي برنامج التدريب النوعي للخريجين والباحثين عن عمل «أتدرب من أجل العمل»، الذي يتضمن تقديم التدريب والتأهيل الوظيفي، ويستمر لمدة 6 أشهر.

ويأتي برنامج «أتدرب» من أجل العمل، ضمن البرامج والمبادرات التي تطرحها هيئة الموارد البشرية مع عدد من الجهات والشركات الحكومية في إمارة أبوظبي، التي تهدف إلى صقل مهارات الباحثين عن عمل، ضمن نطاق العمل التطوعي لإكسابهم الخبرات والمعارف اللازمة لإعدادهم لوظيفة المستقبل.

ويتضمن «أتدرب من أجل العمل»، الذي تقدم خلاله دائرة تنمية المجتمع للمتدربين بها، تقديم التدريب النوعي لـ 20 من خريجي الجامعات والكليات، وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك في إطار المساعي نحو منح الفرص للكوادر الوطنية الشابة، وتمكينهم للانخراط في قطاعات العمل، بما ينعكس إيجاباً على مؤشرات الأداء ومخرجات العمل.

وأكدت الدائرة، أن البرنامج التدريبي «أتدرب من أجل العمل» يهدف إلى تنمية المهارات الذاتية والوظيفية لدى الخريجين، وتطوير قدراتهم المعرفية.وأضافت الدائرة أنها تعمل على تنفيذ مبادرات وبرامج لتدريب وتفعيل القادرين عن العمل، وذلك ضمن دورها الساعي إلى تعزيز مستويات الحياة الكريمة للأسر، عبر مساعدة أفرادها على الاعتماد على أنفسهم من خلال التدريب والتأهيل والتوظيف.