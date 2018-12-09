طلبة الثانوية يستأنفون امتحاناتهم بالفيزياء اليوم

المصدر: دبي - البيان

يستأنف اليوم طلبة الصف الثاني عشر وطلبة صفوف النقل امتحانات نهاية العام، حيث اختتموا امتحاناتهم الأسبوع الماضي بارتياح.

ويبلغ عدد الطلبة 249 ألفاً و629 طالباً وطالبة في المدارس الحكومية و114 ألفاً و753 طالباً وطالبة في مدارس خاصة، على أن يتقدم طلبة الثاني عشر بمساريه العام والمتقدم لامتحان الفيزياء. وجاءت امتحانات هذا الفصل وقد حملت معها الكثير من المفاجآت للطلبة في المواد العلمية، حيث خصصت وزارة التربية والتعليم 5 درجات للطلبة للصفوف من الصف الرابع حتى الصف الثاني عشر في حال أجاب عن السؤال الذي يحمل شارة «Bonus» باللون الأحمر، وتكون الدرجة ممنوحة للطالب بشكل إضافي، كما منحت الوزارة متمثلة في إدارة التقييم والامتحانات الفرصة للوقوف على الطموحات والتوجهات المستقبلية للطلبة، لذلك خصصت الوزارة خانة على غلاف كتيب الامتحان لكتابة المهنة المستقبلية عليها.