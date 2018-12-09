مؤتمر طب الأسنان التحفّظي في جامعة الشارقة يستعرض أحدث التقنيات العلاجية

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت جامعة الشارقة «المؤتمر الدولي الأول للاتحاد الآسيوي ودول المحيط الهادي لطب الأسنان التحفظي» ConsAsia، تحت شعار «طب الأسنان التحفظي المعاصر: ابتكارات لممارسة الغد»، الذي تنظمه كلية طب الأسنان في جامعة الشارقة بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لطب الأسنان التحفظي، وجمعية الإمارات الطبية، بمقر الكليات الطبية في الجامعة وبمشاركة متحدثين ومشاركين لأكثر من 30 دولة حول العالم، وتم خلال المؤتمر استعراض أحدث التقنيات العلاجية في هذا المجال.

وأكد الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي أهمية وجود العلماء والمتخصصين المعروفين على المستوى العالمي في علوم طب الأسنان إلى جانب أطباء وباحثين خبراء من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا للمشاركة بأهم أعمالهم العلمية وخبراتهم في ميادين طب الأسنان، في إطار التحول العالمي نحو طب الأسنان الرقمي، حيث يشمل ذلك استخدام الأشعة ذات الأبعاد الثلاثية في تشخيص وعلاج حالات زراعة الأسنان والمعالجات اللبية، وتصميم وتصنيع التعويضات الصناعية للأسنان بمساعدة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية لتشخيص وعلاج تسوس الأسنان، موجهاً الشكر لممثلي الاتحاد الآسيوي ودول المحيط الهادي لطب الأسنان التحفظي، وجمعية الإمارات لطب الأسنان، على تعاونهم الغني والمثمر في عقد هذا المؤتمر.