لوحات تجسد الوفاء للقيادة بمدرسة الباهلية احتفالا باليوم الوطني 47

المصدر: العين ـ البيان

احتفلت مدرسة الباهلية باليوم الوطني 47 لقيام دولة الإمارات العربية بحفل مركزي شاركت به عدة دوائر ومؤسسات، حيث أشارت مديرة المدرسة سهير صلاح حسين، إلى أن احتفال الإمارات باليوم الوطني 47، والذي تزامن ذكرى مئوية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، باني ومؤسس نهضة الإمارات، التي باتت تحتل مكانة دولية وإقليمية مرموقة بين شعوب ودول العالم في فترة زمنية قصيرة، مؤكدة حب وولاء أبناء الإمارات لقيادتهم الرشيدة، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وقدم طلاب المدرسة لوحات مستقاة من تراث الإمارات ولوحات وطنية تجسد الوفاء والولاء للقيادة الرشيدة.