سلطان القاسمي يطّلع على مشاريع الجامعة الأميركية ومجمع البحوث

المصدر: Ⅶالشارقة -البيان

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، الاجتماع الخامس لمجلس إدارة «شركة الأعمال التجارية للجامعة الأميركية في الشارقة»، والاجتماع الثالث لمجلس إدارة «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، وذلك في مقر المجمع في المدينة الجامعية.

واستمع سموه، خلال الاجتماع الخامس لمجلس إدارة «شركة الأعمال التجارية للجامعة الأميركية في الشارقة»، إلى شرحٍ مفصل للمشاريع الحالية المنضوية تحت مظلة الشركة، والتي يجري تنفيذها حالياً، وشهد الاجتماع، التطرق أيضاً إلى خطط التحديث، والموافقة على الهيكل التنظيمي الجديد لـ «شركة الأعمال التجارية للجامعة الأميركية في الشارقة»، بما في ذلك الميزانية المقترحة لعام 2019، وسياسات الموارد البشرية، وغيرها من الأمور التنظيمية.

وتمحور الاجتماع الثالث لمجلس إدارة «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، حول تقييم المشاريع والخطط المستقبلية، وتحديث مقر المجمع وبنيته التحتية .

كما قام صاحب السمو حاكم الشارقة، بعد نهاية الاجتماع ، بزيارة تفقدية إلى مرافق المجمع. وتوقف سموه عند مشروع الزراعة الأفقية والمائية والهوائية، الذي تعمل عليه شركة مارلين العالمية، كجزء من مشروع بحثي كبير بالمجمع.

واستمع سموه من مهندسي المشروع إلى شرح مفصل عن المشروع وفوائده، وكيفية الاستفادة من الموارد الطبيعية، من طاقة شمسية ومياه مالحة في توفير مصدر لري الزراعة .

كما شاهد سموه عرضاً مرئياً، تضمن معلومات عن تاريخ وأهداف وأهمية طرق الزراعة المبتكرة مقارنة بالطرق التقليدية للري، ومدى مساهمتها في تنقية البيئة، وتوفير المنتجات الزراعية لسكان المدن في العالم، إلى جانب دورها في الاستفادة من مياه البحار، التي تغطي مساحات شاسعة، تصل إلى 70 % من الكرة الأرضية.

وقال حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لـ «شركة الأعمال التجارية للجامعة الأميركية في الشارقة»، و«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»: نتوجه بجزيل الشكر والامتنان، إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على دعمه المتواصل لنا، لتحقيق رؤية «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، والتي تصب في خدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إمارة الشارقة.

وأضاف المحمودي : إن الاجتماع تطرق إلى سير العمل في المجمع، حيث اعتمد سموه الميزانية المعروضة، ووجّه سموه إلى تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، لدعم عمل المجمع .

ويعكس الاجتماع الأخير لمجلس إدارة «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، التقدم المستمر باتجاه تحقيق هذه الرؤية الطموحة .