«التربية» تتعاون مع الدنمارك لتعزيز العادات الغذائية للطلبة

المصدر: Ⅶ دبي - وام

أطلقت وزارة التربية والتعليم برنامج «فود موفرز» بالتعاون المشترك مع مملكة الدنمارك من خلال الشركة الدنماركية الرائدة في صناعة الأغذية «آرلا» بهدف تعزيز العادات الصحية والغذائية لطلبة المدرسة الإماراتية، وذلك في مقر وزارة التربية والتعليم في دبي.

وسيتم تطبيق المرحلة الأولى من البرنامج على طلبة الصف الـ 6 في 150 مدرسة حكومية وخاصة في كل إمارات الدولة، وتخضع المدارس المشاركة لمسابقات توثق من خلالها مراحل تطبيق البرنامج للتعرف إلى مدى التزامها بمعايير البرنامج، وذلك تحت إشراف مختصين من الوزارة والشركة، وسيتم اختيار أفضل 3 مدارس للمشاركة في مسابقة عالمية متخصصة.

وتم إطلاق البرنامج في مقر وزارة التربية والتعليم بدبي، أول من أمس، بحضور معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، وفرانز مايكل ميلبن سفير الدنمارك لدى الدولة، وجينز مارتن ألزبيرغ القنصل العام لمملكة الدنمارك لدى الدولة، ومروان الصوالح وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العام، والدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة، وآن كاميليا مدير شركة آرلا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأنيت هولم مدير عام شركة «آرلا» بالدولة.

ويأتي البرنامج في سياق حرص وزارة التربية والتعليم على رفد الطلبة بممارسات غذائية وصحية من شأنها تكريس نمط حياة صحي يسهم في الارتقاء بأدائهم في كل المجالات خلال مسيرتهم التربوية.

مشاركة

وقالت معالي جميلة بنت سالم المهيري: «إن وزارة التربية والتعليم تعمل على توسيع نطاق شراكتها مع كل المؤسسات والشركات العالمية لتدعيم مسيرة طلبتنا ضمن المدرسة الإماراتية من كل الجوانب ذات الصلة سواء أكانت العلمية أم الصحية». ولفتت معاليها إلى الأهمية القصوى التي توليها الوزارة للجوانب الصحية للطلبة، وفي سبيل ذلك تعمل بشكل متواصل على تكريس نهج حياة صحي لديهم وفقاً لمعايير عالمية.

ويرتكز البرنامج على 4 مراحل رئيسية، هي البحث، بحيث يفتح المجال للطلبة للبحث عن الأنماط الصحية ومن ثم المضي قدماً في وضع أفكار رئيسية تسهم في تبنيهم طرقاً غذائية صحية، وبعد ذلك ابتكار أساليب لتحفيز الطلبة على تبني تلك الأفكار، وتتمثل المرحلة الرابعة في المداومة على نمط الغذاء الصحي ليصبح أسلوب حياة.

تفاعل

ويهدف البرنامج إلى تعزيز العادات الصحية والغذائية لدى الطلبة من خلال تبنيهم أنماطاً غذائية صحية، وسيطبق المشروع عبر الأندية الطلابية في المدارس المحددة بطرق ابتكارية وتفاعلية قائمة على المتعة والتشويق، ويتولى فريق العمل المشترك ما بين وزارة التربية والتعليم وشركة «آرلا» توفير حقيبة تدريبية للمعلمين في المدارس التي سيتم اختيارها للمشاركة في البرنامج.