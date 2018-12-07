طلبة كلية الاتصال بجامعة الشارقة يجسدون إبداعاتهم

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

افتتح الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، بحضور الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة عضو مجلس أمناء جامعة الشارقة ورئيس دائرة الموارد البشرية، المعرض التاسع لمشاريع تخرج طلبة كلية الاتصال، الذي أتى هذا العام تحت شعار «إمارات الإبداع» ليضم 64 مشروع تخرج لأكثر من 98 طالباً وطالبة تنوعت ما بين مشروعات متخصصة في العلاقات العامة والوسائط المتعددة وتنظيم معارض وورش عمل وتصميم حملات إعلامية وإعلانية، وإنتاج أفلام وثائقية ودرامية قصيرة تعالج قضايا المجتمع بشكل عام، إلى جانب فنون التصميم والإبداع والتسويق، جسدت إبداعات الطلبة وما اكتسبوه من معارف على مدى سنوات الدراسة.

حضر الافتتاح طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، ونواب مدير الجامعة، والدكتور عصام نصر عميد كلية الاتصال بالإنابة ورئيس المعرض، والدكتور خيرت عياد رئيس قسم العلاقات العامة والمشرف العام على المعرض، والأستاذ خالد الرابوي مدير إدارة العلاقات العامة في جامعة الشارقة والمنسق العام لمشاريع التخرج، وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.

وتم عرض فيلم قصير عن نصب الشهيد في واحة الكرامة بإمارة أبوظبي بعنوان «رمز العزة وعنوان الفخر»، وآخر يجسد أعمال طلبة كلية الاتصال في المعارض السابقة.