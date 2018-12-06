«دار البر» تختتم النسخة 6 لمشروع تحفيظ القرآن برأس الخيمة

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان

اختتم فرع جمعية دار البر في رأس الخيمة النسخة السادسة من مشروع البر لتحفيظ القرآن، فرع الطلاب الذكور في الإمارة، في الحفل السنوي، الذي أحياه بصالة السعادة بمنطقة سيح البريرات في رأس الخيمة، تحت شعار (نور على نور)، وتضمن تكريم الطلاب المشاركين وشريحة «المهتدين الجدد»، تحت رعاية المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة.

وحظيت الدورة برعاية «الثريا للسفر والسياحة»، راع بلاتيني، وكل من مواصلات الإمارات وصالة السعادة، راعيين ذهبيين، وهيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة، راع فضي، وشبكة رؤية الإمارات الإعلامية وعبد الصمد القرشي وأسوق الإمارات، رعاة مساهمين.

وحضر ختام الدورة، التي شارك فيها 79 طالباً، الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، وعبد القادر الريس، مدير عام جمعية دار البر، وعلي الشحي، مدير فرع الجمعية، وعبيد البريكي، مدير فرع المواصلات المدرسية، وأحمد الزعابي، مدير عام مؤسسة صقر القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية.