مؤتمر «إرث زايد» مارس المقبل يبحث دعم الجيل بمهارات تعليمية مُبتكرة

المصدر: Ⅶ دبي – البيان

تنظم كلّية التربية بجامعة زايد، بالشراكة مع مؤسّسة الفكر العربي، تحت رعاية وزارة التربية والتعليم، مؤتمر التعليم الثاني «إرث زايد: التعليم المبتكر لرسم المستقبل»، نهاية مارس المقبل.

ويركّز المؤتمر على دعم الجيل الجديد، ورفده بمهارات ومُمارسات، تساعده في التكيّف مع التحوّلات، والتأثير في عالمٍ متغيّر.

وسيتمّ عرض الممارسات الناجحة، ضمن 3 جلسات عن الممارسات الفُضلى في التعليم والتعلّم، البحث الإجرائي، وورش العمل.

ويأتي المؤتمر، في إطار الجهود المبذولة لدعم قطاع التعليم في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، وتوفير منصّة للباحثين والقادة التربويين وأساتذة التعليم العالي، كي يتبادلوا الخبرات، ويستكشفوا ممارسات مُبتكرة، لخلق بيئات تعلّم وتعليم ناجحة، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام مُعلّمي المدارس والاختصاصيّين والقادة التربويين، كي يبنوا شراكات ومجتمعات تعلّم مهنيّة لتطوير التعليم.

وسيتم الإعلان خلال المؤتمر، عن الفائزين في مسابقة «القصّة القصيرة بأقلامِهم»، في دورتها الثانية 2018، والتي تُنظّمها مؤسّسة الفكر العربي.

وتناقش ورش العمل والجلسات خلال المؤتمر، استراتيجيّات التدريس، استراتيجيّات الإدارة الصفّية، القرائيّة باللغة العربية، القرائيّة باللغة الإنجليزية، التكنولوجيا، الرياضيات، العلوم، تعريف برمجة الروبوتات، الحاجات الخاصّة، الفنون والموسيقى، التمايز في الصفّ، الثقافة في الصفّ، التقييم، التحفيز، مراكز التعلّم، ونقل الطبيعة إلى داخل الصفّ.

تجدر الإشارة إلى أنّ آخر مهلة للمشاركة، وتقديم أوراق العمل، هي 15 يناير 2019، وآخر مهلة للتسجيل المبكّر 30 يناير المقبل.