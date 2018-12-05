«تنفيذي الشارقة» يناقش مشروع قانون تنظيم هيئة التعليم الخاص

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد أمس بمكتب سمو الحاكم.

واستُهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ليستعرض المجلس بعدها الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، وذلك تحقيقاً لرؤية إمارة الشارقة في خدمة المواطنين والقاطنين على أرضها.

وناقش المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ووجّه المجلس في ختام مناقشاته بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري استكمالاً لدورته التشريعية، ووفقاً لما هو معمول به في إصدار القوانين بالإمارة.

واطلع المجلس على تقرير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، الذي تضمّن العديد من الأنشطة والفعاليات التي نظمتها الهيئة على مدار العام، بهدف تطوير وتشجيع القطاع السياحي في الإمارة، من بينها مهرجان أضواء الشارقة وأسبوع الشارقة للبطولات العالمية، ومنتدى الضيافة، إلى جانب مشاركات الهيئة في المعارض الدولية.

واستعرض خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، في التقرير، عدداً من الحملات الترويجية التي استهدفت الأسواق التي تشهد نمواً لافتاً، وأبرزها: السوق الخليجي، والسوق الروسي، والسوق الصيني، إلى جانب السوق الهندي، وكانت نتيجة هذه الحملات فتح أسواق جديدة، ورفع مستوى تنسيق الجهود المشتركة للجهات المعنية في الأسواق الخارجية.

وبيّن التقرير أن الحملات المتنوعة للهيئة تهدف إلى ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة رائدة للسياحة في المنطقة، وزيادة التدفق السياحي سنوياً، ليصل إلى 10 ملايين سائح بحلول 2021، وتوحيد الجهود التسويقية والترويجية لجميع المعنيين بالقطاع السياحي في الشارقة بما يدعم تطوره ونموه، وتسليط الضوء على المقومات السياحية، وإثراء أجندة الفعاليات السنوية للإمارة، إضافة إلى تعزيز المشاركات في المحافل السياحية والإقليمية والدولية من معارض ومؤتمرات وملتقيات وغيرها.

واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الخامسة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، التي ستُعقد اليوم، وستتم فيها مناقشة مشروع موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة لسنة 2019.

كما اطلع المجلس على المرسوم الأميري رقم 45 لسنة 2018 بشأن إنشاء هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والمرسوم الأميري 46 لسنة 2018 بشأن تعيين رئيس لهيئة الشارقة للتعليم الخاص.