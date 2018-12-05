تعزيز التعاون التربوي بين جامعة الإمارات ومدارس الإمارات الوطنية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

شهد أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية توقيع مذكرة تفاهم بين مدارس الإمارات الوطنية وجامعة الإمارات العربية المتحدة في وزارة شؤون الرئاسة.

وتتعلق بتعزيز التعاون المشترك في مجال البحوث التربوية والتعاون في مجال الأنشطة الطلابية بين المؤسستين واعتماد الجامعة لمدارس الإمارات الوطنية كمدارس مفضلة لتسجيل أبناء العاملين في الجامعة للدراسة فيها.

ووقع الدكتور محمد البيلي مدير جامعة الإمارات المذكرة ممثلاً عن الجامعة، ووقعها ممثلاً عن مدارس الإمارات الدكتور كينيث فيدرا مدير عام مدارس الإمارات الوطنية بحضور أعضاء مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية ومسؤولين من الإدارة العليا في الجامعة وفريقي العمل من الطرفين.

وأشاد أحمد محمد الحميري بالمذكرة التي تعزز التعاون بين مؤسستين تعليميتين وطنيتين رائدتين تسعيان إلى تأهيل الشباب تعليمياً واجتماعياً ومهنياً، مشيراً إلى انفتاح مدارس الإمارات على مختلف المؤسسات الوطنية في شأن تعزيز التعاون المؤسسي.

وقال: «إن المذكرة تتيح تبادل الخبرات والمعارف في مختلف المجالات مع جامعة الإمارات، ومؤكداً أن مدارس الإمارات تفخر باختيارها أحد المؤسسات التعليمية المفضلة لدى جامعة الإمارات لتعليم أبناء موظفي الجامعة وأبناء السلك التعليمي والتربوي حيث تتمتع مدارس الإمارات بالمستوى التعليمي المتكامل وتوفر تعليما نوعيا ومرافق متقدمة لتوفير عملية تعليمية متقدمة».

من جانبه أكد الدكتور محمد البيلي: «أن التعاون مع مدارس الإمارات الوطنية يأتي تماشيا مع رؤية واستراتيجية الجامعة وحرصها الدائم على تدعيم الجهود المشتركة مع الجهات التعليمية الرائدة وتعزيزا للدور الذي تلعبه الجامعة في تطوير العملية التعليمية في الدولة».

وتنص المذكرة على توفير فرص التحاق لأبناء العاملين في جامعة الإمارات العربية المتحدة بمجمع مدارس الإمارات الوطنية في مدينة العين وإعطاء المدارس الأولوية في ميزة تعليم الأبناء التي توفرها الجامعة للعاملين فيها في حين ستقدم المدارس امتيازات خاصة لهم.

واتفقت المؤسستان على تشكيل فريقي عمل من الطرفين لوضع الإجراءات التنفيذية المرتبطة باتفاقية التعاون والبدء بتطبيقها وفق المتفق عليه.