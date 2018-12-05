جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ضمن أفضل 200 مؤسسة أكاديمية

المصدر: أبوظبي - البيان

حققت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، إنجازاً جديداً في مجال التصنيفات العالمية حيث حصلت على تصنيف ضمن أفضل 200 مؤسسة أكاديمية، فقد حلّت ضمن النطاق من 176 وحتى 200 في تصنيف مؤسسة «تايمز» للتعليم العالي لجامعات العالم للعام 2019 في مجال الهندسة والتكنولوجيا، وهو تصنيف يضم أكثر من 900 جامعة من كافة أنحاء العالم.

ووصفت الجامعة في بيان لها هذا الإنجاز بأنه قفزة مهمة ونوعية لما تم تحقيقه خلال العام الجاري، وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «يدل حصول جامعة خليفة على تصنيف ضمن أفضل 200 مؤسسة أكاديمية في تصنيف مؤسسة تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية في مجال الهندسة والتكنولوجيا للعام 2019 على التأثير الكبير للأبحاث التي تقوم بها الجامعة في هذه المجالات الحيوية، وبهذا الإنجاز الجديد، فإن الجامعة بما تمتلكه من عقول تعزز موقعها القيادي ليس فقط في مجال خلق رأس المال البشري بل أيضاً في الإنتاج الفكري.

ويتم تصنيف مؤشرات الأداء لتقييم الجامعات في 5 مجالات رئيسة هي: التعليم، والبحوث، وعدد الأبحاث التي يتم استخدامها كمرجع، والشراكات الدولية، ودخل الصناعة، ويُعد «الدخل الصناعي» أحد المعايير الـ5 التي يتم تجميع مؤشرات الأداء وفقاً لها ويقيس مقدار نقل المعرفة وهو ما يعرف أيضاً بدخل الأبحاث من القطاع الصناعي لكل موظف أكاديمي حيث يدل على قدرة المؤسسة على المساهمة في تحقيق دخل للمؤسسات الصناعية من خلال الابتكار.