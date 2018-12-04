اليوم انطلاق امتحانات الفصل الأول لطلبة الـ9 حتى الـ12

المصدر: ■ دبي ـ رحاب حلاوة

تنطلق اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي من الصف الـ9 حتى الـ12، فيما يباشر طلبة الصفوف من الأول حتى الثامن امتحاناتهم يوم غد وتنتهي كافة الامتحانات في 13 من الشهر ذاته، ويستهل طلبة الـ12 بمساريه العام والمتقدم بجميع أنواع التعليم العام والخاص الذي يطبق منهاج وزارة التربية وبمادة الدراسات الاجتماعية، ويختتمون امتحاناتهم بمادة العلوم المتقدمة، وجاءت امتحانات هذا الفصل وحملت معها الكثير من المفاجآت للطلبة، حيث خصصت وزارة التربية والتعليم 5 درجات للطلبة للصفوف من الصف الـ4 حتى الصف الـ12 في حال أجاب عن السؤال الذي يحمل شارة Bonus باللون الأحمر، وتكون الدرجة ممنوحة للطالب بشكل إضافي، كما منحت الوزارة متمثلة في إدارة التقييم والامتحانات الفرصة للوقوف على الطموحات والتوجهات المستقبلية للطلبة لذلك خصصت الوزارة خانة على غلاف كتيب الامتحان لكتابة المهنة المستقبلية عليها.

وأعدت الوزارة الامتحانات المخصصة لمدارس أبوظبي الحكومية في الرياضيات والعلوم للصفوف من الأول حتى الـ11 الاختبارات باللغتين العربية والإنجليزية في مجلد واحد ويحق للطالب اختيار اللغة المناسبة له.