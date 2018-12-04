طالبات «شؤون القصّر» يشاركن في «مغامرو الإمارات»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

شارك عدد من طالبات مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، في معسكر «مغامرو الإمارات»، تفعيلاً لرسالة المؤسسة الهادفة إلى تأهيل طلبتها بمهارات تحقيق الذات من العمل بروح الفريق، والاحترام المتبادل، والتغلب على التحديات وتحقيق الإنجازات.

وعلى مدى 3 أيام، شاركت طالبات من مختلف جامعات الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، ورش برنامج إعداد قادة المستقبل، الذي يدرّب المشاركات على تنمية العلاقات الإيجابية، وتطوير القدرة على الابتكار واستشراف المستقبل، بموازاة المرونة في التكيّف مع الظروف المتنوعة، والتعاون مع فرق العمل المختلفة، والتعامل الإيجابي مع الضغوط والمعوقات.

كما حضرت الطالبات سلسلة ندوات توعوية في تخصصات الصحة والسلامة وحماية البيئة.

مشاركات

وقالت الطالبة رابعة محمد سيف: «تعلّمنا مهارات جديدة مختلفة، تكمّل معارفنا الأكاديمية، وتصقل خبراتنا العملية، وتمنحنا رؤية أوسع للفرص المتاحة أمام جيلنا من طلاب وطالبات المنطقة للمساهمة في بناء أوطاننا وعالمنا».

بدورها، قالت الطالبة غالية علي راشد: «لهذا النوع من الأنشطة الخارجية، أهمية كبيرة في المنظومات التعليمية المتطورة، لأنها تبني الشخصية المتكاملة، بدل الاقتصار على الجانب النظري أو الأكاديمي فقط. وأنا سعيدة بالصداقات الجديدة، التي عقدتها مع طالبات متميزات من مختلف جامعات الإمارات ودول مجلس التعاون».