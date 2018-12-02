جامعة زايد تُواكِب تقدم مسيرة الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

قال الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، في تصريحات بمناسبة احتفال دولة الإمارات باليوم الوطني السابع والأربعين: إننا نعيش، منذ ارتفعت راية الاتحاد على هذه الأرض الطيبة أياماً مباركة تشهد عليها بين كل عشية وضحاها خطوات سباقة وإنجازات جديدة وتقدم متواصل في مختلف الميادين حتى أصبحت الدولة في صدارة دول العالم ضمن معايير التنافسية العالمية.

وأضاف: " ويأتي اهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم كعلامة فارقة لاستشراف حاضر ومستقبل أفضل للدولة في ظل المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي وأسواق العمل. ويأتي ضمنها المساعي الدؤوبة التي تقوم بها جامعة زايد لتبقى في صدارة جامعات المنطقة، بعد دخولها هذا العام ضمن تصنيف أفضل الجامعات عالمياً، تعبيراً عن فخرنا باسم مؤسس الدولة الذي يتوجها، المغفورُ له بإذن الله الشيخُ زايد بن سلطان آل نهيان- طيب الله ثراه، واعتزازنا بما حققته بلادنا من منجزات أرست قواعده قيادتنا الرشيدة حتى باتت الإمارات اليومَ تتبوأُ مكانةً رفيعة وضمن الدول الرائدة عالميا".

وأكد أن جامعة زايد ستظل حريصة على تبني أعلى معايير الجودة والأخذ بأحدث مستجدات العصر في التعليم والتدريب لتأهيل خريجين رواد في مختلف مواقع المسؤولية يواكبون تطلعات الدولة واستراتيجيتها وخطواتها الواثقة ومبادراتها السباقة في الخير والإبداع والابتكار، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتلبية لمبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، حفظهم الله.

وقال إننا نواصل عملنا الحثيث للمشاركة بجد وإخلاص في تحقيق هذه الأهداف وترجمتها من خلال المحافظة على اعتماداتنا الأكاديمية، ومن خلال المشاركة في مسابقات التميز المحلية والإقليمية، وأيضاً في العمل الحثيث على تعزيز مكانة الجامعة وتصنيفها عالمياً، فضلاً عن مواكبة التكنولوجيات الجديدة التي أخذت ترسخ وجودها في السنوات الأخيرة، مثل "الذكاء الاصطناعي" و"إنترنت الأشياء" و"البيانات الكبيرة" و"الروبوتيات" .. وتوظيفها في مختلف حقول التعلم التي نوفرها لطلبتنا لكي يطلعوا على مستجداتها ويأخذوا بها، سواء في الصفوف الدراسية، أو في المختبرات، أو في المؤتمرات المتخصصة التي تنظمها الجامعة أو تستضيفها، والاستفادة من امكانياتها المتطورة في توليد افكار جديدة للابتكار وريادة الاعمال في العديد من القطاعات.

واختتم المهيدب تصريحه قائلاً: إننا ننتهز هذه المناسبة الجليلة لنرفع أيضاً في "يوم الشهيد"، تحية خاصة لحماة الوطن، ونتذكّر بكل الفخر والولاء والاعتزاز، ما يقدّمونه من تضحيات في سبيل الذّود عن الوطن وحفظ أمن المنطقة، داعين اللّه عزّ وجلّ أن يحفظهم ويوفقهم دائماً في مهامهم السامية".