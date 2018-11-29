سيف بن زايد ونهيان بن مبارك يتفقدان مسابقة «مهارات آسيا العالمية»

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

تفقد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، سير العمل بمسابقة مهارات آسيا العالمية التي ينظمها بنجاح مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، لمدة ثلاثة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ورافق سمو الشيخ سيف بن زايد، خلال الجولة، مبارك سعيد الشامسي، المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني رئيس المنظمة الأسيوية للمهارات، الذي قدم عرضاً عن آلية سير المسابقة، وأهدافها ومختلف التخصصات والمجالات التي يتنافس فيها الشباب.

واطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد أثناء الجولة على الأداء الراقي والمواهب العديدة في فريق مهارات الإمارات ومختلف الدول الآسيوية والأوروبية والأميركية المشاركة في المسابقة، بما يسهم في صناعة الكفاءات الوطنية أغلى ثروات الوطن.

كما قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بجولة تفقد خلالها فعاليات اليوم الثاني من المسابقة التي تختتم فعالياتها اليوم، بمشاركة أكثر من 500 متسابق وخبير ومسؤول يمثلون 20 دولة.

وأكد معالي وزير التسامح أن دولة الإمارات تعمل وفق استراتيجية متقدمة دائماً يتم من خلالها تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، لتمكين شباب وفتيات الوطن من أدوات الذكاء الصناعي، والتخصصات الصناعية والهندسية.

وثمّن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان نجاحات مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في استحداث المنظمة الآسيوية للمهارات، لتكون العاصمة أبوظبي مقراً دائماً للمنظمة، وتنظيم الدورة الأولى من مسابقة آسيا العالمية للمهارات.