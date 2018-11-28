حميد النعيمي يشهد تخريج 177 طالباً وطالبة من «الخليج الطبية»

المصدر: عجمان - وام

أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لما يولونه من اهتمام كبير، لتوفير الاحتياجات الأساسية كافة لبناء المواطن القادر على خدمة وطنه ولدعمهم المتواصل ومباركتهم لكل مبادرة وبرنامج وخطة استراتيجية تخدم تطوير التعليم العالي في الإمارات.

جاء ذلك خلال حضور سموه حفل تخريج الدفعة الـ 15 من جامعة الخليج الطبية في عجمان، والبالغ عددهم 177 طالباً وطالبة في مختلف كليات الجامعة من حملة درجتي البكالوريوس والماجستير.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن سعادته واعتزازه وفخره بالخريجين والخريجات، وقال سموه: «إن الدولة لن تألو جهداً في تسهيل مهام الخريجين للالتحاق بتلك البرامج ما سيؤهلهم لتبوؤ مراكز قيادية تسهم في خدمة الوطن»، مثنياً سموه على ما حققوه من نجاح وتفوق بهذا الإنجاز الأكاديمي العلمي الطبي، ومطالباً الخريجين بالاستفادة مما تقدمه الدولة من خدمات تعليمية وصحية.

وأضاف: «إن الدور الريادي الذي تؤديه مؤسسات الدولة التعليمية والصحية الحكومية والخاصة والمستشفيات يأتي بهدف خدمة الطلبة الدارسين والمتدربين وإتاحة الفرص أمامهم حتى يتسنى لهم اكتساب الخبرات العملية من واقع الممارسة الميدانية لمهنة الطب في مستشفيات الدولة».

وكرّم سموه عدداً من الجهات الحكومية والخاصة الخدمية منها والصحية، ومن بينها دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، حيث تسلم التكريم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وغرفة تجارة وصناعة عجمان وهيئة الصحة في دبي وعدد من المسؤولين تقديراً لدورهم وتعاونهم مع جامعة الخليج.