طالبتان من «نيويورك أبوظبي» تحصلان على منحة رودس

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن حصول الإماراتيّتين ماجدة آل مكتوم وأمل القرقاوي، على منحة رودس الدراسية المرموقة لعام 2019، والتي تتيح فرصة استثنائية للطلاب المتفوقين لمتابعة الدراسات العليا لمدة عامين إلى 3 أعوام في جامعة أكسفورد البريطانية.وتدرس الطالبة ماجدة آل مكتوم في مجال العلوم السياسية، مع تخصص ثانوي في مجال الأبحاث الاجتماعية والسياسة العامة. وتهدف من خلال مشروع تخرّجها إلى التطرّق لموضوع «الجوانب التي تعزز المشاركة السياسية في أوساط الشباب الإماراتي».

وقالت الطالبة ماجدة آل مكتوم: «أشعر بسعادة غامرة لمساهمتي في تمثيل وطني كأحد الباحثين الحاصلين على منحة رودس الدراسية العالمية في جامعة أكسفورد البريطانيّة، حيث تتيح لي المنحة فرصةً مميّزة للتواصل مع مجموعة من قادة المستقبل حول العالم.

ولاسيما أولئك الذين يدركون قيمة الخدمة العامّة، وأخطط خلال دراستي في أكسفورد لنيل درجة الماجستير في الحوكمة العالمية، وماجستير العلوم في دراسات المرأة، كي أتمكّن من خدمة بلادي في مجال تمكين المرأة على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي».

ومن جانبها تخصصت الطالبة أمل القرقاوي في الأبحاث الاجتماعية والسياسة العامة، مع تخصص ثانوي في الاقتصاد والسينما والإعلام الجديد. ويستكشف مشروع تخرّجها البيانات الخاصة الواردة من مركز جلوبال تايز للأطفال.

بهدف استعراض التحديات التعليمية التي تواجه الأطفال اللاجئين داخل المجتمعات التعليمية في جمهورية النيجر، بالإضافة إلى تحديد النتائج وتوصيات السياسة التي تستهدف توعية المؤسسات التعليمية حول أفضل الطرق لتلبية احتياجات التعلّم.