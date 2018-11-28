مسابقات وبرامج في احتفالية «حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز»

المصدر: دبي - البيان

احتفلت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور عدد من المسؤولين وموظفي المؤسسة وعامة الحضور في مقر المؤسسة بمباني الحضيبة للجوائز في دبي، حيث تم تنظيم برامج ومسابقات للموظفين. وتماشياً مع عام زايد نظمت المؤسسة ركناً خاصاً بأعمال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ورفع الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز خلال كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة، بمناسبة اليوم الوطني.

وقال المهيري: «نحتفل كل عام، في الثاني من شهر ديسمبر، باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يعيد إلى أذهاننا ذكرى تأسيس الاتحاد عندما توحدت إرادة الآباء المؤسسين وصدق عزمهم على تأسيس دولة سطرت تاريخاً مشرقاً يحق لكل إماراتي أن يفخر به.

وتلك المناسبة التي تحظى بمكانة خاصة في نفوسنا تذكرنا بالإنجازات والجهود التي بذلها أبناء وبنات الإمارات وتمكنهم من الصمود في وجه كافة التحديات إلى أن وصلوا بأيديهم اسم الإمارات إلى الفضاء بإطلاق القمر الصناعي «خليفة سات» مسطرين أروع الأمثلة على العمل وبذل الجهد».

تميز

قال الدكتور جمال المهيري: «سنواصل في مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز مسيرتنا بالمزيد من العزم والإصرار على بناء مستقبل قائم على الموهبة والابتكار ودعم كل متميز، سيراً على نهج الراحل المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتماشياً مع استراتيجيات الدولة بما يليق بطموحات أبناء الدولة».