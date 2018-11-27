منصور بن محمد يشهد تخريج طلاب الكلية الملكية الأيرلندية للجراحين في دبي

المصدر: دبي - وام

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم مساء أمس حفل التخريج السنوي الذي أقامته الكلية الملكية الأيرلندية للجراحين في دبي، المؤسسة الدولية الرائدة في التعليم الصحي لـ46 طالباً وطالبة في مجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي في مدينة دبي الطبية.

وألقى البروفيسور كيرين أوبويل مدير معهد القيادة في الكلية الملكية للجراحين كلمة رحب فيها بسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لحضوره ورعايته حفل التخريج، مؤكداً أن الكلية ستواصل تقديم مساهماتها القيمة والمؤثرة لتطوير جودة الرعاية الصحية.

ثم كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الخريجين مثمناً نجاحهم واجتهادهم ومعرباً سموه عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من المتخصصين في قطاع الرعاية الصحية وإدارته ومتمنياً لهم النجاح والتوفيق في مسيرتهم المهنية والأكاديمية ومثنياً سموه على الجهود التي تبذلها الكليات والجامعات في الإمارة.

كما قام سموه بالتقاط صورة تذكارية مع خريجي دورة القيادة التنفيذية من الكلية الملكية الأيرلندية للجراحين في دبي والبالغ عددهم 25 منتسباً.

يذكر أن عدد الطلاب الذين تخرجوا في الكلية منذ تأسيسها في عام 2005 بلغ 744 طالباً وطالبة من تخصصات مختلفة تشمل إدارة الرعاية الصحية، والجودة والسلامة في إدارة الرعاية الصحية، والقيادة في المهن الصحية، ودرجة الماجستير والدبلوم في التربية الصحية المهنية الأمر الذي يؤشر إلى رغبة العاملين في قطاع الرعاية الصحية في مواصلة تعليمهم لتحقيق أهدافهم المهنية وطموحاتهم الأكاديمية.