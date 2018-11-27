أكاديمية زايد الخاصة للبنين تنال تقدير «مدرسة أبل المميزة»

المصدر: أبوظبي - وام

حصلت أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين بأبوظبي على تقدير «مدرسة أبل المميزة» على مستوى العالم للسنوات 2018/‏‏2021، ويعد هذا التقدير إنجازاً جديداً ويُمثل إضافة تعزز الاستراتيجية التعليمية التي تتبناها الأكاديمية وفق أعلى المعايير الدولية ويصنف هذا الإنجاز العالمي الأكاديمية ضمن المدارس المميزة في العالم، والتي تطبق وتوظف تقنية المعلومات في التعلم والابتكار في البيئة التعليمية.

حضر التكريم الدكتور طارق العامري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التعليمية بالإنابة في دائرة التعليم والمعرفة، ومريم صقر الرئيسة التنفيذية لمؤسسة العين للاستثمارات التعليمية «الشركة المالكة للأكاديمية»، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأولياء الأمور.

بدأت مراسم التكريم بكلمة ألقاها ممثل شركة أبل في الشرق الأوسط الذي منح الأكاديمية وسام التقدير وتسلمته مريم صقر، والتي ألقت كلمة بهذه المناسبة عبرت فيها عن فخرها بهذا الإنجاز العالمي، الذي جاء متزامناً مع احتفالات الدولة بعام زايد واليوم الوطني السابع والأربعين.

وقالت: «يعد هذا الإنجاز المميز والعالمي خطوة كبيرة في مجال التطور التعليمي التقني والرقمي كون 98 بالمائة من طلبة الأكاديمية هم من أبناء الدولة الذين أثبتوا أنهم فخر هذا الوطن ومستقبله، وأن الأكاديمية قد أصبحت أيقونة تعليمية رائدة في قطاع التعليم الرقمي والتقني عالمياً».

وأعربت عن ثقتها وفخرها بإضافة هذا الإنجاز إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات مما يعد امتداداً لمسيرة التطوّر المستمرة التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- وسار على نهجها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

ابتكار

الجدير بالذكر إن أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين طبقت العديد من البرامج والخطط والممارسات للحصول على تقدير «مدرسة أبل المميزة» الذي يصنفها ضمن المدارس الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، من ضمنها تعيين فريق أكاديمي متخصص وتأهيله لتنفيذ الخطة الاستراتيجية، حيث حصل ما يزيد على 90 % من المعلمين على شهادة معلم معتمد من شركة أبل.