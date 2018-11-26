100 % من الطلبة الإماراتيين في مدارس جيدة 2021

المصدر: دبي - البيان

أكدت هيئة المعرفة في دبي استهداف زيادة أعداد الطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة في دبي ذات التصنيف جيدة أو أفضل في دبي لتصل إلى 100% بحلول العام 2021، مؤكدة الحرص على ضمان حصول الطلبة الإماراتيين على جودة تعليم تضاهي ما يتلقاه أقرانهم محلياً ودولياً، وتعزيز تنافسية خريجينا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال الملتقى الثاني لأولياء أمور الطلبة الإماراتيين المشاركين في برنامج محمد بن راشد آل مكتوم للطلبة المتميزين أمس الذين شارك فيه 75 ولي أمر وعقد في مقر هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.

ويعد «برنامج محمد بن راشد للطلبة المتميزين» الأول من نوعه على صعيد الدولة ويستهدف إعداد جيل إماراتي صاعد، تتوافر لديه كافة مقومات النجاح والتميز، وذلك بالطرق المبتكرة والذكية والأساليب التعليمية الإيجابية، ليصبح جيلاً مؤهلاً بالمهارات والمعارف والكفاءات المطلوبة لاستكمال نهضة ومسيرة الوطن، وتمكين واستدامة بصمة الشباب الإماراتيين الأكفاء على الخارطة العالمية.

واستقبلت 5 مدارس خاصة بدبي العام الدراسي الجاري 92 طالباً وطالبة يمثلون الدفعة الثانية من برنامج محمد بن راشد للطلبة المتميزين في دورته الثانية على التوالي، ما يشير إلى ارتفاع أعداد الطلبة المستفيدين من المنح الدراسية للبرنامج منذ انطلاقته العام الدراسي الماضي إلى 324 طالباً وطالبة في 15 مدرسة خاصة بدبي ضمن فئة جيد فما فوق.

واستمعت فرق العمل الحكومية المشاركة في البرنامج خلال الملتقى إلى آراء أولياء الأمور في بيئات التعلم الجديدة التي انخرط أبناؤهم فيها مع انطلاقة العام الدراسي الجاري ومقترحاتهم وأفكارهم المستقبلية لضمان بلوغ أهداف البرنامج خلال السنوات المقبلة.

وذلك بحضور فاطمة غانم المري المدير التنفيذي لتطوير برامج تعليم الطلبة الإماراتيين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وهشام القيزي المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة، وممثلين عن مدارس خاصة مشاركة في البرنامج ينتمون إلى مجموعة تعليم، ومدرسة الخليج الوطنية الخاصة ممثلاً عن مجموعة جيمس، بالإضافة إلى مدرسة كينجز دبي.

سفراء التميز

وقالت فاطمة غانم المري خلال الملتقى إن البرنامج أثبت أن وراء كل طالب متميز ولي أمر متميزاً، ومتفاعلاً، ومشاركاً، وإيجابياً، مؤكدة أن أولياء الأمور بالإضافة إلى الطلبة المتميزين ضمن البرنامج يمثلون اليوم سفراء للنموذج الأمثل للتميز في المدارس والمجتمع.

ولفتت المري إلى أن المشاركة الإيجابية لأولياء الأمور في رحلة أبنائهم التعليمية، تشكل الضمانة لبلوغ أهداف البرنامج، وتحقيق الأهداف المستقبلية لإمارة دبي بزيادة أعداد الطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة الجيدة أو أفضل بنسبة 100% بحلول العام 2021م، مؤكدة حرص فرق العمل المشاركة في البرنامج على ضمان حصول الطلبة الإماراتيين على جودة تعليم تضاهي ما يتلقاه أقرانهم محلياً ودولياً، وتعزيز تنافسية خريجينا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حرص

من جانبه، خاطب هشام القيزي المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة أولياء الأمور خلال الملتقى قائلاً: «مشاركتكم اليوم تعد انعكاساً حقيقياً لمدى تأثير برنامج محمد بن راشد للطلبة المتميزين ونجاحه في تحقيق أهدافه، وانطلاقاً من حرصكم المستمر على هذه المشاركة الإيجابية ».

وأن تضافر الجهود على مختلف الأصعدة وبين مختلف الأفراد والجهات المشاركة في البرنامج من شأنه تحقيق الاستثمار الأمثل للعنصر البشري وبلوغ الأهداف والرؤى المستقبلية للإمارة، ولا سيما أن المؤسسة تضع على رأس أولوياتها تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بالمساهمة في توفير بيئة تعليمية متميزة .

برامج

ويندرج برنامج محمد بن راشد للطلبة المتميزين ضمن مجموعة من البرامج الاستراتيجية التي تقودها هيئة المعرفة والتنمية البشرية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ومؤسسة صندوق المعرفة لتحقيق غايات خطة دبي 2021 والتي تصبو إلى الارتقاء بمستوى التعليم، حيث يمثل البرنامج إحدى المبادرات المسرّعة والمساهمة مباشرةً في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية وتحديداً مؤشر زيادة نسبة الطلبة الإماراتيين في المدارس الجيدة والمتميزة في الإمارة.