جامعة الإمارات تفتتح مختبر الطفولة المبكرة

المصدر: العين ـــ داوود محمد

افتتحت كلية التربية بجامعة الإمارات، مختبر الطفولة المبكرة، والذي يأتي تزامناً مع فعاليات اليوم العالمي لحقوق الطفل، وذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس، وعدد من طالبات الكلية في تخصص الطفولة المبكرة.

وقالت الدكتورة نجوى الحوسني رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية: «يحتفل العالم كل عام، باليوم العالمي لحقوق الطفل، والذي أقرته الأمم المتحدة، تم فيه التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وفي إطار العناية بالأطفال وحقوقهم، فقد أصدرت دولة الإمارات، القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل، تضمن في مواده، الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، والتمتع بحياة حرة آمنة ومتطورة».

وشددت على ضرورة حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني أو نفسي، وتنشئة الطفل على التمسك بعقيدته الإسلامية، والاعتزاز بهويته الوطنية، واحترام ثقافة التآخي الإنساني، وحماية المصالح الفضلى للطفل، وتوعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته، وتنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة. ونشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق، في مجالات الحياة المجتمعية.

وأضافت أن دولة الإمارات تولي الطفولة رعاية خاصة، من خلال هذا القانون، وقوانين الدولة التي تضمنت حقوق الطفل في الحياة، والسلامة الجسمية والنفسية، والتربية والتعليم، ووفرت كل السبل لتحقيق ذلك، من خلال مؤسسات المجتمع، وعلى رأسها الأسرة والمدرسة.