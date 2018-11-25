جامعة عجمان تكرّم المتميزين

المصدر: عجمان - البيان

احتفلت جامعة عجمان بمنتسبيها المتميزين من أكاديميين وإداريين وطلبة وخريجين وشركائها الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص.

وتم تكريم 430 طالباً وطالبة من المتميزين في مختلف الكليات والتخصصات، و11 موظفاً وموظفة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وأفضل جهات توظيف في القطاعين العام والخاص.

وأشاد الدكتور كريم الصغير مدير الجامعة، بما تحقق حيث أصبحت الجامعة الآن ضمن أفضل 1000 جامعة على المستوى العالمي، وضمن أفضل 150 جامعة عمرها أقل من 50 عاماً كما حصل عدد من البرامج الأكاديمية في الجامعة على اعتمادات دولية مرموقة.