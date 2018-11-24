كليات التقنية العليا تكرم هيئة آل مكتوم الخيرية تقديراً لدعمها الطلبة

المصدر: دبي-وام

كرمت كليات التقنية العليا هيئة آل مكتوم الخيرية تقديراً لها على دعمها لطلاب وطالبات الكليات وأنشطتهم واستضافة كلية آل مكتوم للتعليم العالي باسكتلندا لطالبات الكليات في دورات برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة.

جاء ذلك خلال الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس الكليات والذي تزامن مع عام زايد وتسلم، ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية التكريم من الدكتور هشام الزعابي المدير التنفيذي لتقنيات دبي.

وأشار ميرزا الصايغ إلى أن تكريم الهيئة محصلة للتعاون الوثيق بين كليات التقنية من جانب وكلية آل مكتوم للتعليم العالي باسكتلندا،مؤكداً استعداد الهيئة لتقديم الدعم الممكن للكليات بما يمكن الطلبة من التفرغ للدراسة ولمشاريعهم الدراسية.