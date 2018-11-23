منتدى بناء الوعي السياسي لطلبة الجامعات يستعرض المشاركة السياسية في نهج زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، فعاليات الدورة السابعة لمنتدى بناء الوعي السياسي لطلبة الجامعات، التي تبحث في «المشاركة السياسية في فكر زايد» عبر جلسات تفاعلية يشارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين، وذلك في مقر الجامعة يوم الـ26 من شهر نوفمبر الجاري.

وبهذه المناسبة قال طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «تمكن منتدى الوعي السياسي لطلبة الجامعات من تعزيز مكانته كونه أحد الركائز الرئيسة لتعزيز ثقافة الوعي السياسي لدى الشباب، ولا سيما طلبة الجامعات الذين يعدون الفئة الأهم في المجتمع».

واعتبر أن الدورة الحالية للمنتدى تكتسب أهمية كبيرة لأنها تبحث في فكر المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.