توعية العاملين في النقل المدرسي بمحاربة التنمر

المصدر: دبي ـــ البيان

شاركت مواصلات الإمارات، ممثلةً بمركز مواصلات الإمارات للتدريب، في فعاليات «الأسبوع الوطني الثاني للوقاية من التنمّر في البيئة المدرسية».

وأوضح عبد الله عبد الرحمن مدير معهد مواصلات الإمارات للسياقة، أهمية مشاركة المؤسسة في هذه الحملة، من خلال توفير التدريب اللازم لكوادر المعهد، وكذلك للعاملين في النقل المدرسي لدى المؤسسة، للتعامل مع هذه الظاهرة السلبية، التي تمتد مفاعيلها إلى خارج جدران المدارس.

لا سيما إلى حافلات النقل المدرسي المعنية بنقل الطلبة، على اعتبار أن الحافلة المدرسية تمثل جزءاً لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، الأمر الذي يستدعي توفير التأهيل العلمي والتدريب العملي المناسبين للموظفين، من سائقين ومشرفات نقل وسلامة، للوقاية من هذه الظاهرة، والحدّ منها ما أمكن، وذلك انطلاقاً من حرص المؤسسة على توفير بيئة إيجابية وآمنة أثناء رحلة الطلبة على متن الحافلات، من منازلهم إلى مدارسهم وبالعكس.

تدريب

وقال علي حميد الهاشمي مدير مركز مواصلات الإمارات للتدريب بالإنابة: «إن التدريب في اليوم الأول شمل مجموعة من المشرفات والسائقين بموقع مركز التدريب في منطقة ورسان بدبي، والتابع لمعهد مواصلات الإمارات للسياقة»، مؤكداً أن التدريب تضمن بدايةً تأهيل محاضري مركز مواصلات الإمارات، للتدريب من قبل إدارة الإرشاد المهني والأكاديمي بوزارة التربية والتعليم.

حيث سيتولى هؤلاء بدورهم، تنفيذ المبادرة، ونشر الحملة التوعوية لبقية المشرفات والسائقين المستهدفين، والذين يبلغ عددهم 1050 سائقاً ومشرفة نقل وسلامة على مستوى فروع مراكز المواصلات المدرسية، بفروع مواصلات الإمارات. وأضاف الهاشمي: «إن أعمال الورشة تمت بمشاركة 50 مشاركاً من محاضري مركز التدريب.

وعددٍ من السائقين ومشرفات النقل المدرسي في اليوم الأول للحملة، وستتواصل في الأيام المقبلة، من خلال تدريب سائقي ومشرفات النقل المدرسي المعنيين في جميع الفروع والمحطات التابعة لدائرة النقل المدرسي بمواصلات الإمارات».