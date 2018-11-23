جامعة الفلاح تبحث طرح تخصصات أكاديمية لدعم مرضى التوحد

المصدر: دبي ـــ مرفت عبد الحميد

تبحث جامعة الفلاح في دبي طرح تخصصات أكاديمية جديدة تسهم في تخريج طلاب قادرين على التعامل مع الأطفال المصابين بالتوحد.

وزار وفد من جامعة الفلاح مركز دبي للتوحد حيث كان في استقباله محمد العمادي مدير عام المركز.

وكشف الدكتور نور الدين عطاطرة المدير المفوض لجامعة الفلاح: «أن التخصص الأكاديمي الذي ستبحث الجامعة توفيره يجب أن يوفر فهماً نقدياً من الأطر المفاهيمية ذات الصلة لفهم اضطراب طيف التوحد، ويمكن بالطبع الفهم المعرفي المعقد والنظريات العاطفية لدعم مرضى التوحد، وللإسهام في ترجمة النظرية إلى الممارسة وتقييم نقدي منهجي قائم على الأدلة».

بحوث

وفي السياق ذاته أشار الدكتور عطاطرة إلى إمكانية تشجيع الجامعة سواء لأعضاء الهيئة الأكاديمية أو الطلبة لإجراء بحوث في هذا التخصص من أجل توفير حياة كريمة لمرضى التوحد مستقبلاً، وذلك في إطار تعزيز دور الجامعة وجهودها لتقديم الدعم وتطوير الخدمات لأصحاب الهمم بشكل عام، وتسليط الضوء على كل فئة منهم بشكل خاص.

وشكر الدكتور عطاطرة إدارة المركز على الجهود اللافتة المبذولة في خدمة الطلاب من أصحاب الهمم وحرصها على تقديم أقصى ما لديهم من قدرات لإكساب الطلاب المهارات الضرورية لحياتهم المهنية المستقبلية.