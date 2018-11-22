اختبارات الرياضيات والعلوم بالعربية والإنجليزية بمدارس أبوظبي

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

أعلنت وزارة التربية والتعليم توفير الاختبارات المخصصة لمدارس أبوظبي الحكومية في الرياضيات والعلوم للصفوف من الأول حتى الحادي عشر باللغتين العربية والإنجليزية في مجلد واحد، ويحق للطالب اختيار اللغة المناسبة له.

وأفاد الدكتور حمد اليحيائي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم لـ«البيان» أن وجود الاختبار باللغتين هو قياس لتمكن الطالب من المحتوى العلمي للمادتين الأساسيتين للرياضيات والعلوم، فضلاً عن نواتج التعلم للمواد التخصصية.

وقال اليحيائي: إن الامتحانات ستكون ورقية وسيتم استلامها من مراكز الاستلام المعتمدة، وسوف تدخل الوزارة نماذج من الاختبارات الورقية حيز التصحيح الإلكتروني، وذلك لتعزيز توجهات منظومة التعلم الذكي، ولضمان تقديم آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا المتقدمة في مجال الاختبارات الذكية.

وأوضح أن نماذج الإجابات ستكون متوفرة في نهاية يوم التطبيق على النظام الإلكتروني المعتمد للوزارة وترسل مباشرة إلى مراكز تقدير الدرجات.

وذكر اليحيائي أن للاختبارات فلسفة انطباعية جديدة تعزز ارتباط الطالب بالتعليم والتعلم، وليست مؤشرات حكم، وهي موجهات وبوصلة عمل للطالب وخاصة في الفصل الدراسي الأول لأنه يتعرض لمحتوى مادة ومعايير جديدة في مرحلة دراسية جديدة، وكل هذه العوامل تجعلنا نحدد مستوى الطالب في ظل وجود معايير جديدة، وكيف يُولد ارتباط وثيق بينه وبين طموحاته المستقبلية، وأن المهم شحذ همة الطالب في التعليم والتعلم.

وأوضح دليل تطبيق الامتحانات للعام الدراسي الجاري البرنامج الزمني للامتحانات، بحيث تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بتاريخ 4 ديسمبر المقبل، على أن تبدأ إجازة الطلبة بتاريخ 16 ديسمبر وتبدأ إجازة الهيئات الأكاديمية والتدريسية في 23 من الشهر ذاته على أن يستأنفوا الدوام في 6 يناير المقبل، بينما يستأنف الطلبة الدوام بتاريخ 13 من الشهر ذاته، فيما يبدأ التقييم الختامي للتربية البدنية والصحية في 17 فبراير 2019، وفي 17 مارس 2019 يعقد التقييم الختامي للتصميم والابتكار والكمبيوتر والأعمال.