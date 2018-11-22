دعم برامج الرياضيات في مدارس «أدنوك» بـ«كومون» الياباني

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة تطوير النفط اليابانية ومعهد كومون للتعليم لإطلاق برنامج «كومون» الناجح في تعليم الرياضيات في اثنتين من مدارس أدنوك في أبوظبي.

ويعد أسلوب برنامج «كومون» ذي الشهرة العالمية من الأساليب الرائدة في اليابان، حيث يقوم بإرشاد وتوجيه تدريس مادة الرياضيات وغيرها من التخصصات الأخرى للطلاب من مرحلة الروضة إلى الثانوية، كما يساعد أسلوب البرنامج الطلاب على بناء عادات دراسية، والتركيز، والفهم القوي للمواضيع الأساسية.

ويتم وضع خطط تعلم فردية للطلاب، ومع إحراز الطالب التقدم، يخطط المعلمون لقيام الطلاب بالدراسة عند مستوى يحفزهم ويدفعهم للأمام. ويتم حالياً تطبيق أسلوب برنامج «كومون» للرياضيات في 50 دولة حول العالم.

حضر توقيع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وتاكايوكي يوئيدا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إنبكس» اليابانية، وقام بتوقيعها غنام المزروعي، مدير دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في أدنوك، وكازويوشي أريساكا، مدير عام فرع «جودكو» في أبوظبي، ومساكي تسودا، مدير عام «معهد كومون للتعليم».

وقال غنام المزروعي: «تؤكد شراكتنا مع معهد كومون للتعليم التزام أدنوك الراسخ بتعليم وتطوير الطلاب في مدارسنا، مع التركيز بشكل خاص على تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، والتعلم الذاتي».

وسيستفيد من البرنامج في مرحلته التجريبية حوالي 500 طالب وطالبة في الصف الأول في مدارس أدنوك خلال العام الدراسي 2018/‏ 2019.