«أميركية الشارقة» مركزاً لاختبارات «الأيلتس»

المصدر: الشارقة - وام

اختار المجلس البريطاني في دولة الإمارات مركز اختبارات الجامعة الأميركية في الشارقة كأول مراكز اختبارات المجلس في الدولة، ليوفر الفرصة للمتقدمين لاختبار اللغة الإنجليزية «الأيلتس» باستخدام الكمبيوتر، وذلك بناء على اتفاقية وقعتها الجامعة الأميركية في الشارقة والمجلس البريطاني أول من أمس.

وتعد هذه الاتفاقية التي وقع عليها علي الشحيمي، المدير التنفيذي للاستقطاب والقبول في الجامعة الأميركية في الشارقة، وغافين أندرسون، مدير المجلس البريطاني في دولة الإمارات، جزءاً من التعاون القائم والمستمر بين المؤسستين التعليميتين.

ويعمل مركز اختبارات الجامعة الأميركية في الشارقة كواحد من مراكز اختبارات المجلس البريطاني ويقوم بإجراء اختبارات «الأيلتس» لأكثر من 5000 شخص سنوياً.