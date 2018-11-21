طالبات جامعة زايد يفزن بالمرتبة الأولى في أسبوع الصحة والسلامة

المصدر: أبوظبي - البيان

فاز فريق من طالبات كلية العلوم الصحية والطبيعية بجامعة زايد بالمرتبة الأولى في الدورة الثانية لأسبوع الصحة والسلامة والبيئة، التي نظمتها موانئ أبوظبي أخيراً، وذلك عن ثلاث مبادرات ابتكرنها حول سلامة الصحة النفسية.

ركز المشروع الفائز الذي قامت به الطالبات: عائشة الحربي، وهدى الدحماني، وأسماء الحمادي وهند الجابري، على إبراز مستوى التوعية بالصحة النفسية من خلال عدد من الاستبيانات، وبعد تحليل النتائج توصل الفريق لاقتراح 3 مبادرات كحلول تتلاءم مع المؤسسات من أجل تعزيز سلامة الصحة النفسية فيها، والتي تؤدي بشكل عام إلى تحسين الصحة المهنية والعامة.

وفتحت المسابقة فرصاً للطلبة الجامعيين لعرض مشاريع وأوراق بحثية وابتكارات متعلقة بالاستدامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.