قياس جودة حياة 20 ألف تربوي و100 ألف طالب في دبي

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

أفاد الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، بأن الهيئة ستقيس جودة حياة الهيئات التدريسية والتربويين والقيادات المدرسية لأول مرة، ويستهدف المسح الشامل 20 ألف تربوي وقيادات مدرسية، فضلاً عن أعضاء الهيئة التدريسية المساندة، كما يستهدف المسح الشامل لجودة حياة الطلبة 100 ألف طالب وطالبة من الصف السادس إلى الصف الثاني عشر في المدارس الخاصة.

وأوضح الكرم، أن المسح الذي أطلقته الهيئة في مطلع الشهر الجاري ويمتد حتى 6 ديسمبر المقبل، انتهى من استبيان 35 ألف طالب وطالبة وأكثر من 10 آلاف من أعضاء الهيئة التدريسية في المدارس الخاصة المستهدفة، وأن الهيئة تعمل على دراسة كافة مخرجات المسح الميداني التي تنفذه وتطبيق المقترحات التي تخلص لها لزيادة السعادة في البيئة المدرسية.

موضحاً أن جودة حياة الطلاب والهيئات التدريسية أصبح مطلباً تعليمياً رئيسياً تنتهجه الهيئة لتنمية مهارات الطلاب العلمية وجعل البيئة التعليمية أكثر جذباً للطالب والمعلم، جاء ذلك صباح أمس خلال لقاء صحفي مع الدكتور عبدالله الكرم على هامش جولة ميدانية لعملية إنجاز المسح الشامل لجودة حياة الطلبة في مدرسة الصفا كوميونتي بدبي، الذي تنفذه هيئة التنمية البشرية للعام الثاني على التوالي.

توصيات

وأضاف أن الهيئة وسّعت من نطاق المسح الحالي بعد دراسة توصيات المسح السابق ليشمل أعضاء الهيئة التدريسية ومراحل تعليمية جديدة، مبيناً أن نتائج المسح السابق سجلت نسبة رضا 85 % لدى شريحة الطلاب المستهدفة سابقاً، والتي بلغت حوالي 65 ألف طالب وطالبة.

وأشار إلى أن الهيئة واصلت جهدها لجعل البيئة التعليمية أكثر جذباً للطلاب والمعلمين، وأنها تعمل على بلورة رؤية واضحة تستشرف المستقبل بتعزيز التعليم الذكي الذي يتيح للطلبة التمكن المعرفي وتطوير قدراتهم التعليمية.

وأكد أن الهيئة تنفذ عدداً من الأنشطة التي تتضمن الرحلات العلمية لتنمية قدرات ومهارات الطلاب، لافتاً إلى أن التوجه الحالي يهدف إلى إطلاق رحلة واحدة تشمل عدداً من المدارس وليس مدرسة واحدة، بهدف إتاحة الفرصة للطلبة من أجل التعرف على بعضهم، وكذلك الاستفادة من تبادل الأفكار والتعرف إلى تجاربهم العلمية.

رؤية

وانطلقت أعمال كل من المسح الشامل لجودة حياة الطلبة واستبانة جودة حياة الكوادر المدرسية، من رؤية ثاقبة للقيادة الرشيدة بإسعاد كل من يعيش على أرض الإمارات، ومن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بوضع الحلول والخطط المناسبة والمبنية على نتائج المسح الشامل لجودة حياة الطلبة، بما يواكب الأهداف المستقبلية لخطة دبي 2021م.

وأنتج الطلبة، خلال جلسة العصف الذهني التي نظمت في مدرسة كوميونتي، حزمة من الأفكار التي من شأنها تعزيز جودة حياتهم على صعيد رحلتهم المدرسية وفي محيطهم الاجتماعي،، فيما تشارك الطلبة أفكارهم وتساؤلاتهم مع الدكتور عبدالله الكرم الذي أكد لهم أن سعادتهم وجودة حياتهم تعد حقاً لهم وليست مجرد اختيار، انطلاقاً من أهميتها للحياة وليست لرحلة التعليم فحسب، داعياً الطلبة إلى بناء حوارات إيجابية مع الكبار في المدرسة وفي محيطهم الاجتماعي حول جوانب سعادتهم وجودة حياتهم، انطلاقاً من أن جودة الحياة تعد أمراً مهماً للحياة وليس لرحلة التعليم فقط.

خطوات

ويواكب كل من المسح الشامل لجودة حياة الطلبة واستبانة جودة حياة الكوادر المدرسية بدبي، خطوات واثقة لدبي نحو تعزيز مكانتها باعتبارها المركز الإقليمي للشبكة الدولية للتعليم الإيجابي، لا سيما وأن ثمة عمليات متابعة عمليات التقدم التي يتم إحرازها خلال السنوات المقبلة.

معلومات

يوفر مشروع المسح الشامل لصناع القرار والقيادات المدرسية وأولياء الأمور معلومات تفصيلية وموثوقة حول جودة حياة طلبة المدارس الخاصة بدبي تبعاً للمناهج الدراسية المطبقة، والجنسية، والصف الدراسي، بما يمكّنهم من إجراء تغييرات منهجية ذات تأثير إيجابي طويل الأمد على طلبة مدارسهم.