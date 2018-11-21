«التربية» تكافئ الطلبة بـ5 درجات إضافية في امتحانات الفصل الأول

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي بحلة جديدة متضمنة مكافأة لطلبة الصفوف من الصف الرابع حتى الصف الثاني عشر متضمنة سؤالاً أو فقرة تمنح 5 درجات لمن يقوم بحلها وذلك في المواد العلمية فقط ويحمل السؤال شارة «Bonus» باللون الأحمر، وتكون الدرجة ممنوحة للطالب بشكل إضافي.

كما منحت الوزارة متمثلة في إدارة التقييم والامتحانات الفرصة للوقوف على الطموحات والتوجهات المستقبلية للطلبة؛ لذلك خصصت الوزارة خانة على غلاف كتيب الامتحان لكتابة المهنة المستقبلية عليها.

مواعيد

وحددت الزمن المقرر للإجابة في جميع امتحانات المسارين العام والمتقدم بواقع ساعتين، إذ يبدأ الامتحان في تمام الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة 11:30 صباحاً، تنظيماً لسير أعمال امتحانات الصف الثاني عشر بمساريه للعام الدراسي الحالي خاطبت الوزارة جميع المجالس والمنسقين كل حسب اختصاصه لاتباع الإجراءات المحددة، كما حددت الوزارة ثلاث مراحل للامتحانات ضمن دليل التقييم لعام 2018 ـ 2019، وشملت الاستعداد والتطبيق وما بعد الاختبار.

حيث تضمنت المرحلة الأولى وهي الاستعداد والتعريف بسياسة الامتحانات لـلطلبة، وأولياء الأمور، والمعلمين، والتأكد من مدخلات النظام الإلكتروني المنهل (درجات التقويم التكويني) حسب فترات تطبيقها واعتمادها، بالإضافة إلى تهيئة الطلبة لأداء الامتحانات بصورة إيجابية والالتزام بتنفيذ الإرشادات أثناء تطبيق الامتحان.

وتوقيع مدير المدرسة والمكلفين بأعمال الامتحانات لوثيقة تعهد للمحافظة على سرية وسلامة الامتحانات، وتعميم الجداول على الطلبة قبل وقت كافٍ، فضلاً عن حصر (الحالات الطبية الحرجة، وأصحاب الهمم، واللجان الخارجية) وتأمين احتياجاتهم اللازمة ووضع خطة التواصل معهم.

وتنظيم قاعات الامتحان وفق الموجهات مع وجود خارطة إرشادية لتوزيع القاعات، والتحقق من استلام كتيبات الامتحان ومن دقة البيانات على صندوق الأسئلة، والمغلفات وحسب اليوم والتاريخ، والمادة الدراسية، وبيانات المدرسة والأعداد، والتعليمات الواردة فيها.

وتمثلت المرحلة الثانية للامتحانات في التأكد من توفير الملاحظين وفتح صناديق الأسئلة والمغلفات وتوزيع الأظرف على المراقبين، وتنظيم الطلبة في القاعات والتأكد من خلوها من الأجهزة الخلوية والسماح لمعلمي الصفوف (1-3) فقط بقراءة الأسئلة للطلاب واستعمال القلم الرصاص في الإجابة لطلبة الصفوف (1-4) فقط ومنع استخدام الآلة الحاسبة في امتحانات مادة الرياضيات للصفوف (1-6) ورصد المخالفات وتطبيق الإجراءات حسب القوانين.

واستلام كتيبات إجابات الطلبة من مراقبي القاعات وفق الأعداد المعتمدة، وحصر كتيبات الأسئلة غيرالمستخدمة، واعتماد نماذج الاستلام والتسليم ورصد حضور وغياب الطلبة. وتجميع كتيبات الأسئلة وفرزها، وإرفاق تقرير رئيس اللجنة اليومي ومرفقاته وتسليمها لمركز تقدير ورصد الدرجات وفق الخطة الزمنية لأوراق الصف 12.

4 ديسمبر امتحانات الـ12

اعتمدت وزارة التربية والتعليم جداول امتحانات الصف الثاني عشر بمساريها العام والمتقدم لنهاية الفصل الدراسي الأول لجميع أنواع التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم ليبدأوا في 4 الشهر المقبل بمادة الدراسات الاجتماعية ويختتمون امتحاناتهم بمادة العلوم المتقدمة، كما اعتمدت مواعيد امتحانات صفوف النقل من (1 إلى 8) من 5 إلى 12 ديسمبر المقبل والصفوف من (9 إلى 11) للمسارين العام والمتقدم والتخصصي والنخبة من 4 حتى 12 و13 الشهر ذاته.