إطلاق مشروع «على نهج زايد» لتعزيز التعايش بين الطلبة

المصدر: العين - داوود محمد

أطلق معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، وقيادات من الوزارتين المشروع المشترك «على نهج زايد»، الذي يركز على تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الاختلاف واحترام الآخر والتواصل الإيجابي بين طلبة المراحل المختلفة بجميع مراحل التعليم في المدارس الحكومية والخاصة.

إضافة إلى وضع الخطط والمبادرات للتواصل بين المجتمع المدرسي في المدارس الخاصة والحكومية، بما يحول ما يدرسه الطلبة من قيم ومبادئ تتعلق بالتسامح إلى تطبيق عملي يمكن تطبيقه على أرض الواقع من خلال الأنشطة الطلابية المشتركة بين المدارس الحكومية والخاصة.

وعقدت اللجنة العليا المشتركة بين وزارتي التسامح والتربية اجتماعها الأول بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك ومعالي حسين الحمادي ومروان الصوالح وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، وذلك بمدرسة أحمد بن زايد في مدينة العين لوضع الأسس الرئيسية للمشروع المشترك والخطط التي سيتم تنفيذها، وتم استعراض الأنشطة اللاصفية التي تعزز قيم التسامح والتعاون والتعايش وقبول الآخر واحترام الثقافات المختلفة، ويبدأ المشروع خلال الفصل الدراسي الحالي بأبوظبي ثم ينتقل إلى دبي والفجيرة وبقية إمارات الدولة.

وتفقد معالي الشيخ نهيان بن مبارك يرافقه معالي وزير التربية والتعليم المعرض المقام داخل المدرسة والذي ينقسم إلى عدد من المحطات.

وبدأت الجولة بمتابعة الجدات اللاتي يحكين للطلبة قصصاً وحكايات حول التسامح والتعايش من التراث الإماراتي والعربي، ثم تابع معاليه جولته ليتابع ركن إعلام التواصل الاجتماعي وكيفية استفادة الطلبة من هذه الوسيلة لتقديم أفكار وقصص وأفلام تتعلق بتراث الإمارات وتقاليدها الراسخة التي تعزز قيم التسامح والتعايش.

كما تابع معاليه ركن القراءة الذي ركز على الكتب المتعلقة بالتسامح، وركن الجاليات والذي يطرح أسس التعايش بين طلبة الجاليات والطلبة المواطنين والتعاون بينهم جميعاً ضمن منظومة تعليمية تشجع على التعايش والتعاون بين الجميع، واختتم جولته بركن أصحاب الهمم، قبل أن يحضر جانباً من حصة نموذجية لمادة التربية الأخلاقية عنوانها التسامح.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك:«أن التسامح في الإمارات جزء لا يتجزأ من القوة الناعمة للدولة، ويقوم على الحوار النشط والصادق بين الجميع».

وأشار معاليه إلى أن وزارة التسامح ووزارة التربية والتعليم، بصدد إطلاق مشروع مشترك بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة هو مشروع «الاحتفاء بالتسامح في مدارس الدولة» ويتم فيه تحقيق التآخي والاتفاق على تنفيذ مبادرات مشتركة في التسامح، على مستوى الطالب والمعلم ومستوى الإداريين والآباء والأمهات وكذلك على مستوى تبادل الأفكار والخبرات».

وأكد معاليه أن هذا المشروع المهم يعتمد على مبدأ «التعلم بالممارسة» حيث يتعلم الجميع القيم والمبادئ، وقواعد السلوك المرتبطة، بالتسامح والتعايش في إطار السعي المخلص والجاد لخدمة المجتمع والإنسان في كل مكان.

مضيفاً: «أن نموذج التآخي بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة يقوم على تشكيل عناقيد مدرسية بحيث يضم كل عنقود، مدرسة خاصة ومدرسة حكومية أو أكثر يتفاعلون معاً، على كافة المستويات».

جهود

أشاد معالي حسين الحمادي بالجهود الكبيرة التي يقوم بها معالي الشيخ نهيان بن مبارك لتعزيز قيم التسامح داخل المجتمع الإماراتي بفئاته كافة، وخارجياً أيضاً بطرح صورة المجتمع الإماراتي المرحب بالجميع والذي يعد نموذجاً فريداً في التسامح والتعايش.