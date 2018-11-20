3.4 % ارتفاع الرقم القياسي لأسعار التعليم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- وام

ارتفع الرقم القياسي لأسعار التعليم في إمارة أبوظبي بنسبة 3.4% خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار التعليم 108 نقاط خلال 2018، بينما كان 104.4 نقاط العام السابق.

وحققت منطقة العين أعلى نسبة ارتفاع في أسعار التعليم بنسبة 4.3% خلال عام 2018، تلاها منطقة أبوظبي بنسبة 3.2%، ومن ثم منطقة الظفرة بنسبة 0.9%. كما حققت مجموعة «التعليم العالي» أعلى نسبة مساهمة في الارتفاع الذي تحقق خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017 حيث أسهمت بنسبة 76.7% من مجمل الارتفاع الذي تحقق وارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 11%.

وأما مجموعة «التعليم الابتدائي وما قبل الابتدائي» فارتفعت أسعارها بنسبة 1.7%، وأسهمت بنسبة 26.8% من مجمل الارتفاع الذي تحقق خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017.

وارتفعت أسعار مجموعة «التعليم غير المحدد بمستوى» بنسبة 15.3% وأسهمت بنسبة 4.8% من مجمل الارتفاع الذي تحقق خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017.

وعلى مستوى مجموعة «التعليم الثانوي» فقد انخفضت أسعارها بنسبة 2.6%، ودأب مركز الإحصاء في أبوظبي على العمل بمشروع الرقم القياسي لأسعار التعليم داخل الإمارة.