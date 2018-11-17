أكاديمية شرطة دبي تعرف طلبة مدرسة دبي الوطنية بخدماتها

المصدر: دبي - البيان

استقبل العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، وفدين من طلبة وطالبات مدرسة دبي الوطنية، زارا الأكاديمية على مدار يومين، بهدف الاطلاع على نظام التعليم والتدريب.

ورحب العميد السويدي، بالوفدين، بحضور المقدم خليفة عبيد سيف السويدي، مدير مدرسة الرماية، ثم قدم شرحاً موجزاً عن الخدمات التي تقدمها الأكاديمية، وأهدافها، ورسالتها، ورؤيتها المستقبلية.

والبرامج التي تقدمها لطلبة الدراسات العليا، والطلبة المرشحين، وطلبة الدراسات المسائية المنتظمة، موضحاً أهمية الانخراط في العمل العسكري، وانعكاس ذلك على كافة الجوانب الحياتية، إلى جانب غرس مبادئ الالتزام بواجبات الوطن، وتنمية الفضائل والقيم والأخلاق، وتنشئة الاعتماد على النفس، وتعلم احترام الأنظمة والقوانين، وتعميق الشعور بالانتماء للهوية الوطنية.