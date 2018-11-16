وزير التربية والتعليم يكرم 100 متقاعد

المصدر: وام

كرم معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم أمس فى الشارقة 100 متقاعد ومتقاعدة في الحفل الذي نظمته جمعية الامارات للمتقاعدين تزاماً مع عام زايد وضمن ملتقى " بصمة قادة في زمن الريادة " بهدف تقدير فئة المتقاعدين وبيان اسهاماتهم.

تضمن الحفل الذى حضره عدد كبير من المسؤولين تكريم 70 متقاعدة و30 متقاعداً ممن كانت لهم بصمة عطاء.

وقدم فرج اسماعيل رئيس مجلس إدارة جمعية الإامارات للمتقاعدين شكره لمعالي وزير التربية والتعليم على حضوره ورعايته الحفل .. لافتا الى أهمية تقدير أدوار المتقاعدين وجهودهم في البناء والتنمية .