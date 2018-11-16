عبد الله بن زايد يشهد حفل جامعة محمد الخامس

المصدر: أبوظبي - وام

شهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، حفل تخريج دفعة جديدة من خريجي برنامجي البكالوريوس والماجستير في جامعة محمد الخامس - أبوظبي الذي عُقد أمس في المسرح الوطني بأبوظبي تحت شعار: «زايد رائد نهضتنا».

حضر الاحتفال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مجلس أمناء جامعة محمد الخامس أبوظبي، والمستشار الدكتور فاروق حمادة، مدير الجامعة وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، وعدد من السفراء المعتمدين والمسؤولين، وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، وأولياء الأمور وطلبة الجامعة.

وسلّم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، الشهادات للخريجين، وهنأهم بما حققوه من نجاح في مسيرتهم التعليمية، وتمنّى لهم التوفيق والسداد في مستقبلهم المهني لخدمة وطنهم.

وتقدّم المستشار الدكتور فاروق حمادة، مدير الجامعة، ببالغ الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة التي تحرص دائماً على دعم الجامعة، سعياً منها لأن تصبح جامعة محمد الخامس أبوظبي صرحاً أكاديمياً وعلمياً بارزاً على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

ضمن رؤية خلّاقة تسهم في تربية وتعليم أبناء الإمارات والطلاب القادمين من الدول الشقيقة والصديقة، وترتقي بمستوى البحث العلمي لتشارك في بناء الوطن على أسس من التميز والإبداع والابتكار، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في تكوين جيل صاعد متسلح بالعلم والمعرفة، ومتشبث بهويته الوطنية وبقيم الولاء الانتماء. كما تقدم بالشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة على جهودهم، وحرصهم على أن تكون الجامعة في الصفوف الأولى محلياً وإقليمياً وعالمياً، وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية لسعيهم للتطبيق المتميز للعمليات التربوية والإدارية بالجامعة.