جامعتا الشارقة وبرمنغهام تبحثان التعاون في العلوم الطبية

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، وفداً من جامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة، لبحث سبل التعاون المشترك بين جامعة الشارقة وجامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة وفرعها بدبي في مجالات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، بحضور الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، والدكتور هين نجو، عميد كلية طب الأسنان، والدكتور صلاح أبو سنينة، استشاري أمراض السكري والغدد الصماء في مستشفى الجامعة بالشارقة.

وخلال الزيارة، عقد الوفد العديد من الاجتماعات لبحث سبل التعاون المشترك في العديد من المجالات، حيث اجتمع الوفد مع الأستاذ الدكتور قتيبة حميد لمناقشة التعاون في المجال الطبي.