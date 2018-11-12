دبي العطاء تشرع في بناء مدرسة جديدة في نيبال

المصدر: دبي - البيان

شارك 14 مشاركاً في دبي العطاء من المجتمع الإماراتي، في جهود بناء مدرسة جديدة في قرية باسوتي في نيبال، البلد الذي ما زال يتعافى من آثار الزلزال المدمر الذي ضربه في عام 2015، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تغيير حياة 150 طفلاً خارج المدرسة عبر وضع حجر الأساس لمدرسة أساسية جديدة من 3 صفوف.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المدرسة في عام 2019، حيث سيكون لها تأثير عميق على المسار التعليمي للأطفال. وكرّس المتطوعون من الإمارات الذين يمثلون 9 جنسيات وقتهم وجهودهم للسفر إلى نيبال، والمشاركة في إنشاء أحدث المباني المدرسية التي تحتاجها القرية، والتي تم تمويلها من قبل شركة أمل للتعليم المحدودة بقيادة رجل الأعمال أحمد بن بيات.

وقال عبدالله أحمد الشحي، رئيس العمليات في دبي العطاء: «نعرب في دبي العطاء عن امتناننا لسخاء شركة أمل للتعليم المحدودة التابعة لأحمد بن بيات التي مولت بناء المدرسة».