جامعة دبي ومعهد الرمسة يتعاونان في إطلاق مركز لتعليم اللغة العربية

المصدر: دبي- البيان

وقعت جامعة دبي ومعهد الرمسة مذكرة تفاهم لإطلاق مركز للغة العربية الهادف إلى تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والموظفين، والمهنيين ورجال الأعمال الذين يعيشون في الدولة.

وأشارت مذكرة التفاهم إلى أن كلاً من معهد الرمسة ومركز التطوير التنفيذي في جامعة دبي سيتعاونان لتقديم دورات اللغة العربية بمساعدة مهنيين ومدرسين محترفين في اللغة العربية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق مركز اللغة العربية ذو العلامة التجارية المشتركة بإدارة المركز.

وقال الدكتور عيسى البستكي، رئيس الجامعة: «إنها فرصة عظيمة لمشاركة جامعة دبي في هذا البرنامج الخاص» وأضاف: «نحن نتطلع إلى تعليم كل شخص يعيش ويعمل هنا. نأمل أيضاً أن نتجاوز ذلك ونعلّم المسافرين عبر مطاراتنا وزوّار أرضنا».

وقالت حنان الفردان، الشريكة في تأسيس معهد الرمسة: «إننا نحقق حلمنا بتعليم لغتنا الحبيبة لأولئك الذين يعيشون ويعملون في دولة الإمارات العربية المتحدة». وأضافت، «إن مذكرة التفاهم هذه تتماشى مع إرشادات قادة دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول تأثير اللغة العربية في مكان العمل بين جميع المواطنين والمقيمين في الإمارات».